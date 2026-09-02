Les peptides injectables: ce qu’il faut savoir

Les peptides injectables sont des vedettes sur les réseaux sociaux, pour améliorer tout autant son bien-être que ses performances sportives ou pour contrer le vieillissement. On connaît toutefois très peu de choses sur leur réelle efficacité ou sur leur sécurité.

La popularité des peptides est en grande partie alimentée par les influenceurs bien-être. En mai 2026, un article portant sur la réglementation des peptides injectables recensait 130 000 publications Instagram et 230 millions de vidéos TikTok accompagnés du mot-clic «peptide».

Un mois plus tôt, Santé Canada émettait une mise en garde contre les médicaments injectables non homologués à base de peptides. Ceux-ci, qui sont souvent vendus en ligne, sont présentés comme des produits «anti-âge», de musculation ou de «bien-être».

On leur prête aussi d’autres effets positifs comme la perte de poids, l’amélioration des performances sportives, la récupération après une blessure, un meilleur sommeil ou une augmentation de la concentration.

Qu’est-ce qu’un peptide?

Les peptides sont de courtes chaînes d’acides aminés — des molécules indispensables au bon fonctionnement de notre corps — une sorte de mini-protéine. Certains sont naturellement présents dans le corps et agissent comme des messagers en s’attachant à des récepteurs à la surface des cellules, expliquaient en 2025 des chercheurs de Salt Lake City.