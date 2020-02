Les Panthers remontent et humilient les Maple Leafs

« Les 2 premières périodes, on étaient pas à 100%. On perdait juste 2-1 et on avait pas beaucoup de lancers. Bobrovsky nous a aidé beaucoup. Notre équipe, on a du caractère et on l’a prouvé en troisième. On savait que c’était des points importants.

On est pas satisfait du 60 minutes mais on prend cette game là pareil. Ici à Toronto, c’est une grosse équipe de l’autre bord, et on repart avec les 2 points et c’est ca qu’on voulait. »

Du côté des Maple Leafs, l’entraîneur Sheldon Keefe a donné des précisions sur l’état de santé du gardien Frederik Andersen. « Frederik va mieux. Il a passé le protocole des commotions cérébrales et les résultats étaient bons. Nous allons voir comment il se sent demain matin. »

Auston Matthews a parlé du gardien Hutchinson en disant: « Nous croyons en Hutch. Nous avons juste mal joué devant lui lors des dernières 20 minutes. »

Les Maple Leafs seront sur la route avant de revenir à domicile vendredi soir pour y accueillir les Ducks d’Anaheim.