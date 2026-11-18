Depuis des années, des lanceurs d’alerte affirment publiquement que le gouvernement américain dissimule ce qu’il sait sur les Ovnis, désormais appelés officiellement «phénomènes anomaux non identifiés», ou UAP.

Ces allégations ont pris une nouvelle ampleur en mai dernier, lorsque le ministère américain de la Guerre a entamé le processus de divulgation de centaines de documents, d’images et de vidéos déclassifiés dans le cadre du Système présidentiel de déclassification et de rapport sur les rencontres avec des UAP.

Ces récentes divulgations relancent une vieille question: si le gouvernement américain reconnaît officiellement l’existence des UAP, les allégations de contact avec l’intelligence non humaine qui les piloterait pourraient-elles, elles aussi, être vraies?

Pour le comprendre, il faut d’abord revenir au cadre qui a été le premier à catégoriser ces rencontres.

En 1972, l’astronome américain J. Allen Hynek a proposé un cadre en trois parties intitulé «Rencontres rapprochées» pour classer les expériences liées aux Ovnis, qui a façonné ce domaine depuis la fin des années 1940.