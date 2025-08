Les optimistes sur la même longueur d’onde

Difficultés abstraites

De plus, les chercheurs ont noté que les optimistes font une distinction plus grande entre les événements positifs et les événements négatifs. En particulier, ces derniers leur apparaissent plus abstraits et distants. L’impact émotionnel des événements négatifs est donc moins grand chez ces personnes.

Une question demeure toutefois, peut-on lire dans le Smithsonian Magazine. Est-ce que les optimistes sont nés ainsi ou est-ce qu’ils développent leur façon d’envisager le futur à travers leurs expériences de vie?