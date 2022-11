Les offices de protection de la nature menacés

Ayant lui-même siégé au sein du conseil d’administration de la Conservation Nation Sud (CSN), il dit comprendre pourquoi certains offices craignent que son parti souhaite restreindre leur influence sur les décisions liées au développement immobilier, mais qu’il ne faut pas trop s’en inquiéter.

«Ça ne changera pas leur rôle principal d’évaluer et de faire des plans sur des zones inondables. Où ils vont avoir un peu plus de pression, c’est sur le temps que ça leur prend pour dire comment une construction va affecter le terrain.»

«Dans le passé, on a vu des gens qui voulaient se faire bâtir, mais là on devait faire un plan de contrôle de la direction des eaux pluviales. Il va falloir plus de flexibilité sur la vitesse des analyses. Il n’y a aucun besoin de savoir si l’eau de pluie va tomber sur le toît en premier ou sur l’herbe.»

Mais ultimement, les offices de protection de la nature doivent jouir de tous les droits acquis au cours des ans; c’est notre sécurité qui en dépend, estime le directeur général de la CSN, Carl Bickerdike.

«En plus de rompre les liens et de mettre un terme aux accords mutuels entre les municipalités et les agences de conservation à propos des plans environnementaux, les changements que le gouvernement veut apporter aux agences de conservation ne sont pas liés, selon nous, aux besoins en logement.»