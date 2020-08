Les Maple Leafs s’effondrent et font face à l’élimination

Les 2 équipes se sont retrouvées en prolongation et il aura fallu attendre jusqu’a la toute fin avant de voir, encore une fois, Pierre-Luc Dubois déjouer Frederik Andersen et marquer le but gagnant. Un premier tour du chapeau en prolongation dans l’histoire des Blue Jackets. Marque finale 4-3 Columbus.

You already know what the Goal of the Game was. Here it is again. #CBJ | @KEMBAfinancial pic.twitter.com/gqCCv0CwbP