Les Maple Leafs remportent la bataille de l’Ontario

L’Aréna Scotiabank était l’hôte mercredi soir d’une rencontre entre les 2 équipes de l’Ontario alors que les Sénateurs d’Ottawa rendaient visite aux Maple Leafs. Les Leafs tentaient d’obtenir une troisième victoire de suite et L’Express était sur place pour assister à ce duel.

Les Maple Leafs, qui tentaient de continuer sur leur lancée victorieuse, ont été les premiers à s’inscrire au pointage à 9 minutes de la première période lorsque Zach Hyman à fait bouger les cordages sur une superbe passe de Mitch Marner. 1-0 Toronto.

En fin de période les visiteurs ont profité d’une erreur défensive de la part des Leafs pour égaliser. Le tir du poignet de Magnus Paajarvi s’est retrouvé derrière le gardien Frederik Andersen. Les québécois Jean-Gabriel Pageau et Maxime Lajoie ont tous deux obtenu une mention d’aide sur ce but. 1-1 après 20 minutes.

Il aura fallu attendre que quelques minutes en début de deuxième période pour voir une équipe compter. Après s’être fait refuser un but, les visiteurs se sont vite repris et ont pris l’avance lorsque Matt Duchene a touché la cible.

Le défenseur Jake Gardiner a écopé d’une double pénalité mineure pour bâton trop élevé mais les Leafs ont été en mesure de freiner les Sénateurs.

Avec un relan d’énergie les Maple Leafs ont égalisé la marque sur un but de Andreas Johnsson. Son 3e en 2 rencontres.

Auston Matthews , qui vient tout juste de signer un nouveau contrat, y a mis son grain de sel en inscrivant, sans aide, son 24e but de la saison. 3-2 Leafs

John Tavares, qui est actuellement le meilleur marqueur de l’équipe, a doublé l’avance pour les torontois en toute fin de période.

Les visiteurs n’ont pas perdu de temps et ont marqué 2 buts rapide pour ramener le tout à la case départ. Thomas Chabot et Magnus Paarjavi ont tour à tour trompé la vigilance de Frederik Andersen. 4-4.

Alors que la partie était égale, le défenseur Morgan Rielly a établi un record personnel en récoltant son 53e points de la saison et 14e but lorsqu’il a fait dévier la rondelle du revers pour redonner l’avance aux Leafs 5-4.

