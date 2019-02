Les Maple Leafs ont le meilleur sur les Sabres de Buffalo

Cindy Caron

25 février 2019 à 22h54 25 février 2019 à 22h54

Forts de leur victoire de samedi soir face aux Canadiens de Montréal, les Maple Leafs était de nouveau à domicile alors qu’ils accueillaient leurs voisins Américains, les Sabres de Buffalo. L’Express était à l’Aréna Scotiabank pour assister à cette bataille de la QEW.

Date limite des transactions

Un seul changement à l’alignement , Trevor Moore à été rappelé du club école des Marlies en remplacement de Par Lindholm qui a été échangé aux Jets de Winnipeg plus tôt en journée. Kyle Dubas a rencontré les médias peu avant le match pour expliquer la transaction et il a par le fait même dit que l’équipe est satisfaite et excitée par sa formation actuelle.

Buffalo ouvre la marque

Largement dominés durant le premier vingt, particulièrement au niveau des tirs au but, les Maple Leafs ont écopé à la toute fin de la période d’une pénalité pour avoir trop de joueurs en même temps sur la glace. Les Sabres en ont profité pour inscrire le premier but du match lorsque le tir du capitaine Jack Eichel s’est retrouvé derrière Frederik Andersen. 1-0 Buffalo après une période.

Les Maple Leafs ripostent

La contre-attaque des Leafs n’a pas tardé. En l’espace de 3 minutes ils ont marqué 3 buts pour ainsi chasser le gardien Carter Hutton du match.

John Tavares a lancé le bal avec son 35e de la saison, suivi d’Auston Matthews (30e) et du Québécois Frederik Gauthier pour donner une confortable avance de 3-1 aux Torontois.

4e trio productif

Quelques minutes plus tard, Tyler Ennis a marqué son 9e de la saison et deuxième en autant de matchs sur une superbe passe de Frédérik Gauthier qui a mené à l’échappé de Ennis.

Le quatrième trio de l’équipe a été particulièrement efficace dans les dernières semaines.

5 contre 3

Alors qu’ils profitaient d’une double supériorité numérique, les Sabres ont compté leur 2e de la rencontre sur un tic tac toe de Rasmus Dahlin, Jeff Skinner et finalement Sam Reinhart. 4-2 Toronto après 40 minutes de jeu.

Encore Jack Eichel

Dès les premières secondes de la troisième, alors que beaucoup de partisans n’avaient pas encore regagné leurs sièges, Jack Eichel a redonné espoir aux visiteurs avec un tir au dessus de l’épaule de Frederik Andersen. Le Québécois Jason Pominville a obtenu une mention d’aide sur le but.

Kapanen en rajoute

En toute fin de partie le finlandais Kasperi Kapanen a confirmé la victoire pour les Leafs en marquant alors que le club était en infériorité numérique. Marque finale 5-3 Toronto.

Auston Matthews passe à l’histoire

Avec le but de ce soir, Auston Matthews est devenu le premier joueur dans l’histoire des Maple Leafs à obtenir 30 buts lors de ses 3 première saisons dans la LNH.

Chimie d’équipe

Avec la date limite des transactions maintenant passée et un alignement solidifié, on a eu l’impression que la pression venait de tomber pour certains joueurs. Les rumeurs d’échanges s’étant intensifié depuis le congé des Fêtes, plusieurs étaient incertains concernant leur avenir et ça se voyait.

La victoire sur Buffalo est une deuxième de suite pour les Maple Leafs qui recevront la visite des Oilers d’Edmonton mercredi soir.