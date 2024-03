Les Maple Leafs ne font pas le poids face aux Bruins

Avec son point sur le but, Morgan Rielly (459) grimpe au troisième rang des défenseurs ayant obtenu le plus de points dans l’histoire des Leafs. Seuls Borje Salming (768) et Tomas Kaberle (520) en ont plus que Rielly.

Boston en rajoute et l’emporte facilement

Pavel Zacha a une fois de plus profité d’une passe de David Pastrnak pour confirmer la victoire de son équipe. Victoire de 4-1 de Boston qui demeure invaincu face aux Leafs cette saison. Les deux équipe s’affronteront à nouveau jeudi à Boston et pourraient croiser le fer au premier tour des séries éliminatoires.

Échos de vestiaire

«Nous avons fait beaucoup de bonnes choses ce soir mais nous ne pouvons juste faire des bonnes choses et espérer gagner contre une équipe comme Boston. Nous devons être plus compétitifs et être excellents avec les unités spéciales. Beaucoup de choses doivent s’aligner», a dit l’entraîneur Sheldon Keefe.

«C’est une bonne leçon pour nous aujourd’hui. Nous devons être excellent pendant 60 minutes contre un bon club. C’est un bon rappel pour nous», à pour sa part affirmé le capitaine John Tavares.

Les Maple Leafs retrouveront leurs partisans mercredi alors qu’ils accueilleront les Sabres de Buffalo à l’Aréna Scotiabank.