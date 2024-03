Les Maple Leafs l’emportent face aux Rangers en tirs de barrage

Ilya Samsonov a effectué 32 arrêts dans la victoire des siens.

Des retours chez les Leafs

Blessé à une main depuis le 26 janvier, l’attaquant Calle Jarnkrok effectuait son retour au jeu. Le défenseur Timothy Liljegren était également de retour au jeu après avoir raté quelques parties.

Acquis des Ducks jeudi, le défenseur Ilya Lyubushkin effectuait un retour avec l’équipe. Lyubushkin avait porté les couleurs des Leafs lors de la saison 2021-2022, mais avait choisi de tester le marché des joueurs autonomes et d’accepter une offre plus lucrative.

Les visiteurs ouvrent la marque

Même si les Leafs ont effectué plus de tirs au but que les Rangers, ce sont ces derniers qui ont marqué en premier.

Le québécois Alexis Lafrenière a eu raison du gardien Ilya Samsonov. Un 18e but cette saison pour l’ancien premier choix au repêchage qui commence enfin à faire sa place avec les Rangers depuis qu’il joue aux côtés d’Artemi Panarin.

Les deux équipes s’échangent des buts en deuxième

Les amateurs présents ont dû attendre à 3:54 de la période médiane avant de voir les Leafs marquer. Mitch Marner a usé de patience et profité de son propre rebond pour déjouer Shesterkin.



Vincent Trochek a rapidement refroidi la foule une minute plus tard lorsque son tir sur réception a trompé Samsonov.



William Nylander a ramené les deux équipes à la case départ avant la fin du deuxième vingt. Son tir de la pointe s’est faufilé à travers la foule devant le filet jusque derrière le gardien des Rangers. Un 33e but cette saison et 10e match de suite avec au moins un point pour Nylander.