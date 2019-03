Les Maple Leafs ne font pas le poids contre le Lightning

Cindy Caron

11 mars 2019 à 22h19 11 mars 2019 à 22h19

Après avoir amassé un total de 5 points sur une possibilité de 6 lors de leur récent voyage dans l’Ouest Canadien, les Maple Leafs étaient de retour à domicile pour y accueillir pour la première fois de la saison le Lightning de Tampa Bay. L’Express était à l’Aréna Scotiabank pour assister à la partie.

Un adversaire de taille

La rencontre de lundi soir se voulait être un excellent aperçu du genre de défi qui attend les Maple Leafs en séries éliminatoires. Le Lightning et ses vedettes Steven Stamkos et Nikita Kucherov sont présentement en tête du classement général de la LNH et ils ont déjà confirmé leur place en séries d’après saison, et ce avec encore un peu moins d’un mois à faire à la saison.

Tampa ouvre la marque

Les visiteurs ont été les premiers à s’inscrire au pointage lorsque la rondelle a déviée sur le patin de Tyler Johnson pour se retrouver derrière le gardien Frederik Andersen.

Avec moins de 2 minutes à faire au premier vingt, le Lightning a doublé son avance lorsqu’Anthony Cirelli a redirigé un tir de la pointe de Steven Stamkos. 2-0 Tampa Bay.

2 de plus

En debut de deuxième periode, Tyler Johnson a compte son 2e du match et quelques secondes plus tard, son coéquipier Ondrej Palat a également vu la rondelle se retrouver derrière Frederik Anderson pour donner une comfortable avance de 4 buts au Lightning. Ce 4e but aura d’ailleurs chassé du match Andersen pour une des rares fois cette saison.

Auston Matthews

Les Maple Leafs ont finalement réussi a déjouer le gardien Vasilevski sur un superbe effort individuel d’Auston Matthews qui a trompé sa vigilance. 4-1 Tampa Bay.

La débandade se poursuit

Les visiteurs ont continué sur leur lancée et ont réussi à marquer contre le gardien substitut Garret Sparks et ce 2 fois plutôt qu’une. C’est le Québécois Cédric Paquette qui a fait bouger les cordages à 2 reprises pour garantir la victoire à son équipe. 6-1 avec encore plus de 10 minutes à faire en troisième période.

Un match a oublier

Connor Brown a marqué pour les Leafs avec 4 secondes à faire à la rencontre mais il était déjà trop tard. La marque finale, 6-2 Tampa Bay.

Les Maple Leafs voudront fort probablement oublier ce match et ce concentrer sur leur prochaine partie qui aura lieu mercredi soir alors que les Blackhawks de Chicago seront les visiteurs.