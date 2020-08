Les Maple Leafs gagnent le duel mais perdent un guerrier

Après avoir été malmenés par les Blue Jackets de Columbus lors du premier match de la série dimanche dernier, les Maple Leafs entendaient bien repartir avec la victoire en ce mardi après-midi.

Alignement

L’entraîneur Sheldon Keefe a effectué deux changements à la formation en prévision de la rencontre. Le québécois Frédérik Gauthier a été retiré de l’alignement en faveur du grand Pierre Engvall. Mitch Marner a quant à lui été réuni avec Auston Matthews alors que William Nylander a prit sa place aux côtés de John Tavares.

«Ils ont faim»

Sheldon Keefe avait dit que ses joueurs étaient affamés et allaient donner tout ce qu’ils pouvaient dans ce deuxième affrontement. «Nos gars ont hâte de rejouer et savent qu’ils peuvent être meilleurs et qu’ils ont plus à donner. Ils vont être prêt à jouer. »

Départ canon

Les Maple Leafs se sont définitivement montrés plus agressifs en ce debut de match. Ils ont dominé majoritairement les Blue Jackets presqu’à tous les niveaux. Après avoir été neutralisés lors du premier match, Mitch Marner, John Tavares et Auston Matthews ont semblé beaucoup plus à l’aise ont et on obtenu plus d’opportunités de marquer.

Korpisalo s’illustre

Encore une fois le gardien de Columbus Joonas Korpisalo s’est montré extrêment solide devant sa cage et n’a rien laissé passer. Les Leafs ont profité de 2 avantages numériques en 1ere période mais Korpisalo est resté droit. Aucun but après une période de jeu et les tirs au but ont été 16-6 en faveur des Maple Leafs.