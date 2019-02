Les Maple Leafs pulvérisent les Oilers

Cindy Caron

Alors que la tempête battait son plein sur Toronto, les amateurs de hockey ont bravé le froid pour assister à la rencontre opposant Connor McDavid et les Oilers d’Edmonton aux Maple Leafs. L’Aréna Scotiabank était bondée pour l’occasion et L’Express était sur place.

Edmonton s’inscrit au pointage

Les visiteurs ont été les premiers à ouvrir la marque lorsque Leon Draisaitl a glissé le disque tout juste entre le poteau et le patin de Frederik Andersen alors que les Oilers profitaient d’un avantage numérique. 1-0 Edmonton.

Les Leafs égalisent

En toute fin de première période Patrick Marleau a finalement déjoué la vigilance du gardien Mikko Koskinen. Il s’est repris après avoir été bloqué sur un échappé quelques minutes auparavant pour ainsi créer l’égalité.

Les Leafs explosent

Comme ils ont prit l’habitude de le faire récemment, les Maple Leafs ont complètement dominé la deuxième période et pulvérisé leurs adversaires.

Dans un festival offensif, pas moins de 4 buts ont été marqués. Mitch Marner à lancé le bal suivi très rapidement de Andreas Johnsson et William Nylander.

Les Oilers ont d’ailleurs remplacé leur gardien après ce quatrième but.

Encore Johnsson

Le changement devant la cage n’a pas été assez pour freiner Andreas Johnsson qui a marqué son 2e but de la soirée et 3e lors des 4 derniers matchs. 5-1 Leafs.

On Wayback Wednesday, we’re singing along to Mango No. 5 🎶#LeafsForever pic.twitter.com/SHr45TiY3b — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) February 28, 2019

Départ canon

Les Maple Leafs n’ont pas tardé à poursuivre sur leur élan offensif. Avec seulement 35 secondes de joué à la troisième période, John Tavares a enfilé son 36e but de la saison. William Nylander a obtenu une mention d’aide sur le but. 6-1 Toronto

But controversé

En toute de fin de troisième période les Oilers ont inscrit un 2e but quelque peu controversé. Mike Babcock a d’ailleurs demandé révision du but car il croyait qu’il y avait interférence. Le but a finalement été accordé à Ryan Nugent-Hopkin mais il était trop tard et les Oilers se sont inclinés 6-2.

Echos de vestiaire

Rencontrés après le match, Andreas Johnsson et John Tavares disaient que le niveau de confiance de l’équipe est très élevé présentement en raison du succès des 3 dernières parties.

Les 2 se sont montrés nerveux concernant Travis Dermott qui semble avoir été blessé à l’épaule durant la rencontre mais Tavares a dit qu’en l’absence de Gardiner et de possiblement Dermott, ça sera une occasion pour certains joueurs de montrer ce dont ils sont capable.

Tavares de retour à Long Island

Les Maple Leafs seront en action jeudi soir alors qu’ils affronteront les Islanders de New York au Nassau Coliseum. Il s’agira d’une première visite à Long Island pour John Tavares depuis sont départ après y avoir passé 9 saisons. Les fans des Islanders ont été très dur à l’endroit de ce dernier cette semaine, notamment en publiant un vidéo peu respectueux intitulé « Dear John ».

Le prochain match à domicile sera samedi soir alors que les Sabres de Buffalo essayeront de prendre leur revanche sur les Maple Leafs qui les ont battus il y a quelques jours.