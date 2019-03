Les Maple Leafs encaissent une deuxième défaite consécutive

Cindy Caron

13 mars 2019

Après leur humiliante défaite de lundi soir face au Lightning de Tampa Bay, Mike Babcock et les Maple Leafs espéraient retrouver le chemin de la victoire alors qu’ils recevaient la visite des Blackhawks de Chicago.

Blessures

Ces derniers temps ont été plutôt difficile pour l’équipe au niveau des blessures. Zach Hyman, Jake Gardiner ainsi que Travis Dermott sont tous sur la liste des blessés et comme si ce n’était pas assez, après Andreas Johnsson et Nazem Kadri, c’est maintenant au tour de Kasperi Kapanen d’être tenu à l’écart du jeu en raison d’une commotion cérébrale. C’est donc une équipe un peu décimée qui affrontait les Blackhawks.

Chicago domine

Les visiteurs ont été les premiers à ouvrir la marque lorsque le tir de Duncan Keith s’est lentement glissé derrière la ligne rouge, au grand dam de Frederik Andersen qui croyait avoir fait l’arrêt.

Chicago a pris une confortable avance en inscrivant 3 autres buts avant la fin de la période. Brendan Perlini, Dominik Kahun et Brandon Saad ont trouvé le fond du filet. 4-0 Blackhawks.

Des partisans frustrés

Les partisans des Maple Leafs se sont fait entendre en huant l’équipe locale à plusieurs reprises après le 4e but des Hawks et certains ont même quitté l’aréna.

Changement devant le filet

Pour une deuxième fois en 3 départs, le gardien partant Frederik Andersen a été chassé de la rencontre et remplacé par son substitut Garret Sparks.

Chicago en rajoute

Le deuxième meilleur marqueur des Blackhawks est Alex DeBrincat et il a démontré son talent en comptant son 38e de la saison. 5 à 0 Chicago.

Toronto marque enfin

Alors que plusieurs partisans quittaient l’aréna, les Leafs se sont finalement inscrit au pointage lorsqu’un tir de William Nylander a été redirigé par Andreas Johnsson. 5-1 Chicago après 40 minutes.

Remonté des Leafs

A mi-chemin en troisième période, Auston Matthews a fait bondir la foule en trouvant le fond du filet.

Quelques instants plus tard, alors qu’ils profitaient d’un avantage numérique, les Torontois ont continué sur leur lancée grâce à un but de Morgan Rielly. 5-3 avec encore 8 minutes à jouer.

🚀 A Rielly rocket from the point. #LeafsForever pic.twitter.com/o7Ib0oQTO8 — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) March 14, 2019

Tavares redonne espoir

Fidèle à lui même, John Tavares a marqué le but le plus important du match pour rétrécir l’écart à un but. Ce 39e but de la saison représente un record en carrière pour l’attaquant originaire de la GTA.

Les Leafs ont retiré leur gardien et tenté le tout pour le tout en toute fin de rencontre mais ont manqué de temps et se sont inclinés par la marque de 5 à 4 face aux Blackhawks qui étaient simplement plus affamés.

Les Maple Leafs profiteront d’une journée de repos avant de recevoir la visite de James Van Riemsdyk et les Flyers de Philadelphie vendredi soir.