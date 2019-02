Les Maple Leafs donnent une leçon aux Canadiens

Dans un match qui s’annonçait haut en couleurs, les Canadiens de Montréal rendaient visite aux Maple Leafs samedi soir. Les hommes de Mike Babcock tentaient de freiner le Tricolore qui avait gagné ses 3 dernières parties avant de s’amener à Toronto. L’Express était sur place pour assister à ce duel.

L’attaquant vedette des Canadiens était présent sur la glace pour la période d’échauffement mais pour une raison inexpliquée, il a été rayé de la formation partante quelques minutes avant le début du match.

Les visiteurs ont été les premiers à ouvrir la marque lorsqu’Andrew Shaw a profité d’un rebond pour pousser la rondelle derrière Frederik Andersen. 1-0 Montréal.

Tomas Tatar (acquis des Golden Knights de Las Vegas durant l’été) a doublé l’avance des siens, sur un puissant tir du poignet, avec un peu moins de 10 minutes à faire en première période.

Le défenseur Jeff Petry n’a pas tardé à imiter son coéquipier pour donner une très confortable avance à son équipe. Le but a été marqué alors que le Montréal profitait d’un avantage numérique.

Les Maple Leafs ont été punis 4 fois durant ce premier vingt et même le gardien Andersen a été fautif pour avoir fait trébucher un joueur des Canadiens.

Alors qu’ils profitaient de leur première supériorité numérique de la rencontre, l’unité offensive s’est mise en marche et Auston Matthews a mis les Maple Leafs sur la fiche en déjouant Carey Price. Son 29e de la saison et son 10e en carrière contre les Canadiens.

Encore une fois, alors qu’ils jouaient à 5 contre 4, les Torontois on rétréci l’écart lorsque Tyler Ennis a fait bouger les cordages sur une superbe passe de Patrick Marleau.

Fidèles à leurs habitudes des dernières semaines, les Torontois sont revenus de l’arrière et ont nivelé le pointage sur un but de William Nylander. 3-3 à mi chemin de la troisième période.

Just like they drew it up. #LeafsForever pic.twitter.com/OCgyIu9Sw9

— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) February 24, 2019