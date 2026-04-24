Les Libéraux veulent le contrôle des comités

Ce mercredi 22 avril à Ottawa, les députés libéraux ont déposé une motion visant à obtenir la majorité au sein des comités parlementaires. Il se pourrait que cette mesure soit votée sous bâillon. C’est une manière pour le gouvernement d’accélérer le vote.

Les Libéraux souhaitent ajouter des membres de leur parti afin de contrôler ces comités, actuellement structurés selon l’équilibre d’un gouvernement minoritaire.

Cette initiative est contestée par les partis d’opposition, en premier lieu les Conservateurs de Pierre Poilievre, qui utilisent ces comités pour surveiller les actions du gouvernement.

Un vote est attendu dans les prochains jours. L’adoption de la motion permettrait au gouvernement d’exercer un contrôle accru sur les travaux parlementaires.

Comité consultatif sur les relations canado-américaines

Pressé par les Conservateurs qui rappellent que le Canada n’a encore rien obtenu dans ses négociations avec les États-Unis, le premier ministre, Mark Carney, a annoncé cette semaine la composition d’un comité consultatif sur les relations économiques entre le Canada et les États-Unis.