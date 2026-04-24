Les Libéraux veulent le contrôle des comités

Cette semaine en politique fédérale

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Les Libéraux ont déposé une motion pour augmenter le nombre de députés libéraux en comités et faciliter la progression de projets de loi. Photo: courtoisie Édifice de l‘Ouest
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Publié 24/04/2026 par Inès Lombardo

Ce mercredi 22 avril à Ottawa, les députés libéraux ont déposé une motion visant à obtenir la majorité au sein des comités parlementaires. Il se pourrait que cette mesure soit votée sous bâillon. C’est une manière pour le gouvernement d’accélérer le vote.

Les Libéraux souhaitent ajouter des membres de leur parti afin de contrôler ces comités, actuellement structurés selon l’équilibre d’un gouvernement minoritaire.

Cette initiative est contestée par les partis d’opposition, en premier lieu les Conservateurs de Pierre Poilievre, qui utilisent ces comités pour surveiller les actions du gouvernement.

Un vote est attendu dans les prochains jours. L’adoption de la motion permettrait au gouvernement d’exercer un contrôle accru sur les travaux parlementaires.

Comité consultatif sur les relations canado-américaines

Pressé par les Conservateurs qui rappellent que le Canada n’a encore rien obtenu dans ses négociations avec les États-Unis, le premier ministre, Mark Carney, a annoncé cette semaine la composition d’un comité consultatif sur les relations économiques entre le Canada et les États-Unis.

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Parmi les membres, l’ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, l’ancien chef de l’opposition Erin O’Toole et la présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, Magali Picard, figurent aux côtés d’autres représentants des milieux politiques, syndicaux, et des affaires, pour un total de 24 personnes.

Selon le gouvernement, ce comité a pour objectif de fournir des conseils diversifiés afin d’orienter les décisions liées aux intérêts économiques du Canada.

Négociations à venir: Le gouvernement prévoit consulter ce comité dans le cadre de la renégociation de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, prévue à partir du 1er juillet. En l’absence d’entente pour le prolonger, l’accord devra être revu chaque année jusqu’à une décision ou jusqu’à son échéance, en 2036.

Le gouvernement estime que la relation commerciale avec les États-Unis demeure favorable, tout en reconnaissant qu’elle s’est détériorée récemment et nécessite des ajustements.

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Le premier ministre Mark Carney. Photo: Inès Lombardo, Francopresse

Un comité consultatif en appui au secteur audiovisuel

Le ministre de l’Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, Marc Miller, a créé un comité consultatif de 11 spécialistes du secteur audiovisuel pour moderniser les mesures fédérales qui soutiennent cette industrie au Canada.

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L’objectif est de revoir les politiques et les institutions pour les adapter au contexte numérique et de mieux promouvoir les productions canadiennes au pays et à l’international.

Des consultations auront lieu à travers le pays pour orienter les décisions.

Un francophone: L’Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC), a salué la présence au sein de ce nouveau comité de Marcel Gallant, producteur et directeur de Connexions Productions, société basée en Nouvelle-Écosse.

Air Canada: le futur PDG devant le comité des langues officielles

Le député conservateur Joël Godin a déposé, au Comité permanent des langues officielles, une motion pour que la future présidence-direction-générale d’Air Canada soit entendue par le comité «dans les deux mois» suivant son entrée en fonction.

Michael Rousseau écarté: Le député libéral Guillaume Deschênes-Thériault a tenté d’ajouter une invitation au PDG actuel d’Air Canada, après que ce dernier a délibérément choisi de ne pas s’exprimer en français dans une vidéo sur l’accident qui avait causé la mort de deux pilotes à l’aéroport de LaGuardia à New York. Un geste qui avait provoqué un tollé chez les francophones.

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Les Conservateurs, Joël Godin en tête, ont refusé, estimant qu’il s’agissait d’une «perte de temps».

Recrutement du prochain PDG : Le député libéral Louis Villeneuve a amendé la motion pour entendre la présidence du conseil d’administration sur ses «priorités en matière des deux langues officielles» dans le recrutement du ou de la prochaine PDG de la compagnie aérienne, «au plus tard le 29 mai 2026».

La PDG de CBC/Radio-Canada se défend de privilégier les plateformes étrangères

La PDG de CBC/Radio-Canada, Marie-Philippe Bouchard, a été entendue le 24 avril par le Comité permanent du patrimoine canadien. Elle a défendu sa décision de passer une entente avec Amazon pour diffuser les chaînes ICI RDI et CBC News Network sur Prime Video.

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La PDG de CBC/Radio-Canada, Marie-Philippe Bouchard. Photo: capture d’écran CPAC

«L’objectif reste de servir les Québécois et les Canadiens là où ils consomment. Amazon a un service Prime Video bien établi au Canada, qui porte toutes les chaînes de Bell, en français et en anglais […] Ces plateformes sont fréquentées par 50 % des jeunes jusqu’à 35 ans, francophones et anglophones», a-t-elle avancé devant les députés.

«Je ne me fais pas d’illusions, il y aura des gens qui vont choisir Prime. Le gouvernement du Québec a voté une législation qui favorise la présence de contenu francophone sur les plateformes étrangères. C’est pourquoi nous participons à la découvrabilité du contenu québécois et canadien avec cette entente.»

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Coupes immédiates dans la chaîne parlementaire CPAC

La chaîne de télévision parlementaire CPAC a annoncé l’annulation immédiate de ses émissions PrimeTime Politics et L’Essentiel, ainsi que le licenciement d’environ 15% de son personnel.

La chaîne fait face à une forte baisse de revenus, liée notamment à la perte d’abonnés au câble et à l’incertitude dans le secteur de la radiodiffusion. En deux ans, la CPAC a perdu près du quart de ses effectifs.

Malgré ces difficultés, CPAC compte poursuivre ses activités en misant davantage sur le numérique.

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