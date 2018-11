Les Leafs surclassent les Kings de Los Angeles (5-1)

En déplacement à Los Angeles, les Leafs ont facilement battu les Kings ce soir sur le score de 5-1.

Nazem Kadri n’a pas tardé à ouvrir le score dans cette rencontre dès la 2e minute. Seulement quelques minutes plus tard, John Tavares lui a emboîté le pas en inscrivant son onzième but de la saison (2-0). Adrian Kempe a réduit le score en milieu de première période (2-1) pour les Kings. Or, dès le début de la seconde période les Leafs ont entériné leur succès en prenant quatre buts d’avance sur leurs adversaires du soir. Morgan Rielly (1′), Andreas Johnsson (4′) ou encore Nazem Kadri (7′) ont porté le score à 5-1 à la fin du deuxième acte.

.@Travis_Dermott drives to the net and finds Andreas Johnsson all alone to fire it home. #LeafsForever pic.twitter.com/JOD7YiSWA2

— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) 14 novembre 2018