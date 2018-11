Les Leafs s’en sortent face aux Ducks après un match très serré (2-1)

Les Leafs l’emportent dans la difficulté ce soir face aux Ducks d’Anaheim (2-1). Ils prennent provisoirement la tête de la conférence Est.

Dès les premières minutes de cette rencontre, les Leafs ont pris l’avantage grâce à Patrick Marleau (5′). S’en suivent deux périodes très équilibrées où les deux équipes se neutralisent, avant que Pontus Aberg ne remettent les Ducks dans la partie (18′). Le score est de 1-1 avant le dernier acte.

Right place, right time for the redirect. #LeafsForever pic.twitter.com/JVAk3NkGGR

— Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) 17 novembre 2018