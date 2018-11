La série californienne continue pour les Leafs face aux Sharks (5-3)

Dans le duo de tête à l'Est

Charlie Courrent

16 novembre 2018 à 1h08 16 novembre 2018 à 1h08

Les Leafs se sont imposés ce soir lors de leur déplacement à San Jose face aux Sharks (5-3).

Un beau mano à mano

Après seulement deux minutes de jeu dans cette rencontre, John Tavares a ouvert le score en inscrivant son 12e but de la saison. À peine quelques minutes plus tard, Kevin Labanc a égalisé à 1-1, avant que les Leafs ne reprennent l’avantage grâce à Kasperi Kapanen (12′). Le mano à mano entre les deux formations a continué puisque les Sharks sont revenus au score puis ont pris l’avantage par l’intermédiaire de Joe Pavelski (13′) et Marc-Edouard Vlasic (18′): 3-2.

Toutefois, dès le retour des vestiaires, les Leafs ont pris les choses en main en comptant deux fois de suite: Josh Leivo (2′) et Kasperi Kapanen (12′) pour son 8e but de la saison.

It’s a BOGO special for Kappy Hour tonight. Bury One, Get One shorthanded. #LeafsForever pic.twitter.com/jgYxkmqNj6 — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) 16 novembre 2018

À six minutes du terme de la rencontre, Mitchell Marner a entériné le nouveau succès des Leafs ce soir: 5-3.

Un duo se détache à l’Est

Après cette nouvelle victoire des Leafs, un duo se détache en tête de la conférence Est: les Lightning de Tampa Bay (1er avec 27 points) et les Leafs (2e avec 26 points).

Les Leafs chausseront à nouveau les patins dès demain soir pour affronter les Ducks d’Anaheim (22h).