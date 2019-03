Cindy Caron

Les Maple Leafs étaient de retour à domicile samedi soir alors que les Sabres de Buffalo étaient les visiteurs pour une deuxième fois en moins d’une semaine. Après leur défaite humiliante à Long Island jeudi soir, les Leafs espéraient renouer avec la victoire. L’Express était présent pour assister à la rencontre.

Tavares de retour à la maison

Après avoir eu droit à un accueil particulièrement froid à New York jeudi soir, où il a été insulté, hué, eu des serpents en plastique et chandails lancés en sa direction, les partisans à l’Aréna Scotiabank lui on donné une longue ovation dès qu’il a été nommé peu avant le début du match.

Un quatrième trio différent

Changement mineur dans l’alignement partant des Maple Leafs, Tyler Ennis a été rayé de la formation pour être remplacé par Nic Petan récemment acquis des Jets de Winnipeg. Un choix surprenant étant donné que Ennis a très bien performé depuis son retour au jeu suite à une blessure. L’entraîneur Mike Babcock disant avant la rencontre qu’il voulait donner une chance à Nic Petan et voir comment il s’adapte avec l’équipe.

Les Leafs ouvrent la marque

Les Maple Leafs ont été les premiers à s’inscrire au pointage lorsque John Tavares a profité d’une rondelle libre autour du gardien Carter Hutton pour marquer son 37e de la saison. La foule lui a encore une fois donné une belle ovation.

Buffalo réplique

Les Sabres n’ont pas mis trop de temps avant de répliquer, et ce 2 fois plutôt qu’une. Le Québécois Jason Pominville a été le premier à déjouer Frederik Andersen avec un but similaire à celui de Tavares. Son coéquipier Connor Sheary a donné l’avance à son équipe quelques minutes plus tard. 2-1 Buffalo

Rielly égalise

En toute fin de periode, les Torontois ont créé l’égalité grâce à un but du défenseur Morgan Rielly. Ce dernier connait actuellement la meilleure saison de sa carrière. 2-2 après 20 minute de jeu.

Toronto prend l’avance

Les Maple Leafs ont prit l’avance pour la deuxième fois de la rencontre lorsque Nic Petan a compté son premier but dans l’uniforme des Leafs. 3-2 Toronto.

Slick Nic sneaks in and wires the one-timer for his first as a Leaf! #LeafsForever pic.twitter.com/MStdjPWXKr — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) March 3, 2019

Et de 4

En fin de periode, Toronto a doublé son avance quand le tir de Nikita Zaitsev a dévié sur le patin de Brandon Montour des Sabres et s’est retrouvé derrière le gardien Hutton qui a été battu pour une quatrième fois dans la partie.

Filet désert

Mitch Marner a enfilé son 23e de la saison dans un filet désert pour confirmer la victoire des Maple Leafs par la marque de 5 à 2.

Patrick Marleau

A noter qu’avec le match de ce soir, Patrick Marleau a dépassé Dave Andreychuk au 7e rang des joueurs à avoir disputé le plus de matchs dans la LNH.

Echos de vestiaire

Rencontré après la rencontre, John Tavares se disait très heureux et ému de l’accueil des fans ce soir et a répété que jouer pour les Maple Leafs est extraordinaire.

Frederik Andersen et Mitch Marner ont tous deux été élogieux envers leur coéquipier et son professionnalisme.

Voyage dans l’Ouest

Les Maple Leafs partent maintenant pour l’Ouest Canadien où ils affronteront les Flames, Canucks et Oilers avant de revenir à domicile le 11 mars pour y accueillir le Lightning de Tampa Bay.