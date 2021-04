Les larmes aux yeux, Doug Ford fait son mea culpa

Le libéral John Fraser a souligné sympathiser avec le premier ministre, mais sans plus. «C’est clair qu’il travaille fort, mais il travaille mal. Il doit faire ce qui est juste et démissionner. Il écoute les mauvaises personnes et agit trop lentement.»

Le chef du Parti vert, Mike Schreiner, estime que M. Ford «a fait exactement ce que ses propres conseillers scientifiques lui déconseillaient de faire».

Mieux protéger les frontières

Les premiers ministres de l’Ontario Doug Ford et du Québec François Legault ont envoyé une lettre à Justin Trudeau, jeudi, pour lui demander de réduire les vols internationaux et de déployer d’autres mesures de protection à la frontière terrestre entre le Canada et les États-Unis.

Alors que les cas de variants préoccupants de la covid poursuivent leur périple de transmission partout dans le monde, la pression augmente au Canada.

Doug Ford et François Legault demandent au premier ministre Trudeau des actions plus décisives afin de réduire le risque de propagation de ces variants, jugés plus contagieux par les spécialistes de santé publique.