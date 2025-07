Les influenceurs en santé: le cas de la Glucose Goddess

Les vidéos de Jessica Inchauspé sur YouTube portent des titres accrocheurs comme Defeat Diabetes in 4 Weeks , Flawless Skin: Beat Acne and Prevent Wrinkles, ou encore 10 Hacks that Will Change Your Life. Ce langage sensationnaliste, qui joue sur les émotions, contraste fortement avec le discours prudent et nuancé des scientifiques.

Elle applique la même approche à son supplément. «Prenez Anti-Spike tous les jours et, en maintenant un taux de glucose plus stable, tous les symptômes physiques et mentaux que vous rencontrez ne peuvent que s’améliorer.»

«Je trouve ça toujours un peu fascinant que cette biochimiste, dans sa cuisine, ait trouvé un produit miraculeux que l’industrie qui a des milliers de chercheurs et de subventions n’a pas trouvé», remarque Dr Wittmer.

Leçon à retenir: En science, on aime rappeler que des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Lorsque des discours promettent des résultats rapides et spectaculaires, il est important de s’interroger sur les preuves qui les soutiennent: y a-t-il des études, des données solides, des statistiques? Soyez attentifs et demandez-vous toujours: ces promesses sont-elles crédibles, ou simplement trop belles pour être vraies?

4) Cite-t-on des études scientifiques publiées?

À défaut d’avoir fait elle-même des études, peut-elle au moins citer des études publiées dans des revues scientifiques reconnues?