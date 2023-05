Les guichets automatiques: début et… fin?

En 67 tout était beau. C’est l’année de l’amour, c’était l’année… du premier guichet automatique.

Peu poétique, mais ô combien pratique! Le premier distributeur automatique de billets de banque a été inauguré le 27 juin 1967, par la banque britannique Barclays, à sa succursale d’Enfield, à Londres. Ce qui fait de 1967 l’année de l’amour et… de l’argent. Heureux mariage?

L’homme derrière ce premier guichet était un ingénieur écossais du nom de John Shepherd-Barron. Pour la petite histoire, on raconte qu’un vendredi de 1965, il a fait face à des portes closes, à la banque, alors qu’il voulait retirer de l’argent. Situation pour le moins gênante pour ce dirigeant de la société De La Rue, qui entre autres, imprimait des billets de banque…

Assez contrarié, il rentre chez lui. Alors qu’il prend un bain, il réfléchit à tout ça et paf!, c’est la révélation. Si on peut le faire pour les barres de chocolat, on peut aussi le faire pour des billets de banque!

Il faut croire que, dans son bain, John Shepherd-Barron ne jouait pas au sous-marin. De La Rue s’associera à la Barclays pour écrire l’histoire.