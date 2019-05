Les géologues pourraient bientôt changer d’époque

On ne passe pas d’une ère géologique à l’autre juste en criant «anthropocène». Il y a maintenant plus d’une décennie que les géologues en débattent. Mais le comité désigné par leur communauté est à présent un peu plus près d’une décision.

Par un vote de 29 voix contre 4, le Groupe de travail sur l’anthropocène (Anthropocene Working Group) a répondu par l’affirmative à la question voulant que l’anthropocène soit désormais «traité comme une unité chrono-stratigraphique».

Ère géologique

L’idée qu’on puisse parler d’une «ère géologique» qui serait caractérisée par l’empreinte laissée par l’humain avait progressé au Congrès international de géologie tenu en 2016 en Afrique du Sud.