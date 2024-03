Les gardiens du temps

Cette pratique s’est perpétuée jusqu’à l’arrivée des premiers satellites GPS, en 1978, qui ont rendu ces visites inutiles.

Quant à l’heure moyenne de Greenwich, elle sera la référence mondiale jusqu’en 1972, année où elle sera remplacée par le «temps universel coordonné» (UTC). Que s’est-il passé? Rien sauf… une révolution dans la mesure du temps: l’horloge atomique.

Des atomes pour calculer le temps

En 1945, un physicien de l’Université Columbia, à New York, découvre qu’il serait possible de mesurer le temps grâce aux vibrations atomiques. Quatre ans plus tard, la première horloge atomique est fabriquée, utilisant des molécules d’ammoniac.

Quelques années plus tard, on substitue l’ammoniac par un élément plus fiable et plus facile à manier: le césium.

Un grand nombre de pays, le Canada y compris, se doteront d’horloges atomiques au césium à la fin des années 1950 et au cours de la décennie suivante pour former un réseau international de la mesure du temps. Il existe actuellement plus de 450 horloges atomiques réparties dans 70 centres de recherche dans le monde.