Les «fraudeurs» dans les collèges privés «iront en prison», lance Doug Ford

Le premier ministre ontarien Doug Ford s’est plaint, ce 27 octobre, qu’en raison de quelques «pommes pourries» dans le secteur des établissements d’enseignement privés, l’ensemble des étudiants de ces collèges, «des personnes innocentes», sont maintenant privés de l’aide financière provinciale.

Le gouvernement Ford a plongé le secteur privé de l’enseignement postsecondaire dans l’incertitude, au début du mois d’octobre, en décidant de suspendre les versements du Régime d’aide financière aux étudiants (RAFÉO) destinés aux étudiants de chacun des 242 collèges professionnels privés de l’Ontario.

Ces étudiants, qui ont déjà reçu leur premier versement de l’aide financière lors de la rentrée scolaire en septembre, ne savent pas s’ils pourront recevoir le reste de ce qui leur avait été promis pour poursuivre leurs études, soit un deuxième versement, en janvier.

La décision est survenue alors que le gouvernement est en train de se pencher sur de «graves préoccupations» soulevées par le gouvernement fédéral et des inspections internes.

«Graves préoccupations»

Le ministre des Collèges et des Universités, Nolan Quinn, qui a chargé la firme KPMG de mener un audit, en août, affirme que les conclusions préliminaires de cette firme ont «mis en évidence de graves préoccupations quant à l’intégrité du système du RAFEO dans le secteur postsecondaire privé».