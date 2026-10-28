Les «fraudeurs» dans les collèges privés «iront en prison», lance Doug Ford

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Nolan Quinn, le ministre ontarien des Collèges et Universités. Photo: X
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Publié 28/10/2026 par Émilie Gougeon-Pelletier

Le premier ministre ontarien Doug Ford s’est plaint, ce 27 octobre, qu’en raison de quelques «pommes pourries» dans le secteur des établissements d’enseignement privés, l’ensemble des étudiants de ces collèges, «des personnes innocentes», sont maintenant privés de l’aide financière provinciale.

Le gouvernement Ford a plongé le secteur privé de l’enseignement postsecondaire dans l’incertitude, au début du mois d’octobre, en décidant de suspendre les versements du Régime d’aide financière aux étudiants (RAFÉO) destinés aux étudiants de chacun des 242 collèges professionnels privés de l’Ontario.

Ces étudiants, qui ont déjà reçu leur premier versement de l’aide financière lors de la rentrée scolaire en septembre, ne savent pas s’ils pourront recevoir le reste de ce qui leur avait été promis pour poursuivre leurs études, soit un deuxième versement, en janvier.

La décision est survenue alors que le gouvernement est en train de se pencher sur de «graves préoccupations» soulevées par le gouvernement fédéral et des inspections internes.

«Graves préoccupations»

Le ministre des Collèges et des Universités, Nolan Quinn, qui a chargé la firme KPMG de mener un audit, en août, affirme que les conclusions préliminaires de cette firme ont «mis en évidence de graves préoccupations quant à l’intégrité du système du RAFEO dans le secteur postsecondaire privé».

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Le gouvernement a allégué que certains établissements d’enseignement professionnel privés étaient détenus conjointement par des cabinets de recrutement ou de services d’immigration, qu’ils n’étaient pas en mesure de confirmer le statut des étudiants ni de prouver leur inscription à des cours, et qu’il existait «une concentration inhabituellement élevée de demandes au titre du RAFEO provenant des mêmes zones géographiques».

«Nous avons fait appel à la Police provinciale de l’Ontario (PPO), et j’espère de tout cœur que ces individus malveillants finiront en prison. Nous veillerons à ce qu’ils y restent, car les personnes innocentes, elles, n’ont rien à se reprocher», a lancé le premier ministre Doug Ford en période de questions à Queen’s Park.

«Pommes pourries»

Le premier ministre ontarien a fait face à l’insistance des partis d’opposition, à la rentrée parlementaire, mardi, au sujet de la décision de son gouvernement de suspendre l’aide financière aux étudiants de tous les collèges privés, en raison de ce qu’il qualifie de «quelques pommes pourries».

«Quand on accorde des subventions ou des prêts dans le cadre du RAFÉO, on doit pouvoir faire un minimum confiance à l’honnêteté des bénéficiaires. Eh bien, il s’avère qu’il y a des “pommes pourries” dans le lot, et elles s’en vont en prison!», a-t-il martelé.

N’empêche, la PPO n’a pas encore confirmé si elle ouvrira une enquête criminelle à ce sujet.

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Les partis d’opposition ont durement critiqué le gouvernement Ford d’avoir pris une décision unilatérale, et ont demandé au premier ministre d’obliger Nolan Quinn à démissionner.

«C’est vous la pomme pourrie; démissionnez!» a lancé le député libéral Jonathan Tsao durant la période de questions.

Des préoccupations concernant les activités liées au RAFÉO au sein de ces établissements ont été soulevées par divers groupes et instances gouvernementales; toutefois, aucun usage abusif n’a été démontré devant les tribunaux.

Les établissements réfutent les allégations selon lesquelles des pratiques inappropriées auraient eu cours et ont mis en œuvre une longue série de mesures correctives.

Leur admissibilité au programme RAFÉO en 2025 a été confirmée malgré des avertissements formulés quelques mois plus tôt, tant par le gouvernement fédéral que par l’association du secteur, Career Colleges Ontario. En janvier 2025, cette organisation a adressé une lettre au ministère pour signaler des « irrégularités » dans l’utilisation du RAFÉO au sein de dix établissements.

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– Avec des informations de la Presse canadienne.

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