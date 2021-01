Les extrémistes trop présents dans les forces de l’ordre

Dans son premier discours après son assermentation en tant que chef d’état-major de la Défense du Canada, l’amiral Art McDonald s’est excusé auprès des victimes de racisme, d’inconduite haineuse et de harcèlement sexuel au sein des Forces armées canadiennes.

Ces comportements malsains sont déplorables, mais à la lumière de la montée de l’extrémisme dans le monde, arrêtons-nous quelques instants sur l’inconduite haineuse.

Suprémacistes

Un article du magazine Foreign Affairs postulait récemment que partout en Occident, les forces armées et policières sont en partie infiltrées par des extrémistes politiques et des suprémacistes blancs.

Cynthia Miller Idriss, directrice du Polarization and Extremism Research and Innovation Lab (PERIL) à l’American University de Washington, y donne plusieurs exemples d’inconduite haineuse de la part de militaires et de policiers aux États-Unis et en Allemagne.

Son postulat est que les États-Unis devraient suivre l’exemple de l’Allemagne, qui a admis cette faiblesse au sein de ses forces de l’ordre et a adopté des mesures pour la contrer.