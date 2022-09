Les étranges oscillations de Bételgeuse

En 2019, l’étoile Bételgeuse avait connu un épisode de ce qu’on avait appelé un grand assombrissement: sa luminosité avait diminué d’au moins un quart.

L’étoile a, depuis, repris sa brillance, mais elle continue d’avoir un comportement étrange.

Ce qui s’était passé à l’automne 2019 était l’expulsion par Bételgeuse d’une énorme quantité de manière — assez pour masquer à nos yeux une partie de l’étoile, et donner l’impression de cette perte de luminosité.

Mais les causes de cette expulsion sont plus profondes et expliquent sans doute que l’étoile n’ait pas encore récupéré.

Des battements de 400 jours

L’événement de 2019 serait survenu au moment où l’étoile était au sommet de son cycle de 400 jours, coïncidant avec l’apparition d’une région plus chaude à sa surface.