Les enfants sont-ils toujours plus grands que leurs parents?

Par exemple, le climat en Europe entre les années 900 et 1300 était plus chaud (et même plus chaud qu’aujourd’hui), favorisant du coup l’agriculture et une croissance économique, démographique et urbaine.

Dans les années 1300, famines, guerres et épidémies mettront un terme à cette période d’enfants plus grands.

Entre le 18e siècle et aujourd’hui, la situation s’est toutefois améliorée. Une étude publiée en 2015 confirme que les êtres humains sont à présent plus grands.

Les hommes nés en 1896 mesuraient en moyenne 162 cm et les femmes, 151 cm. Cent ans plus tard, la taille des hommes était passée à 171 cm et celle des femmes, à 159 cm.

On peut y voir l’effet d’une meilleure accessibilité à la nourriture, d’une amélioration de l’hygiène et d’une diminution radicale des maladies infantiles.