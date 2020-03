Les effets positifs du coronavirus

Agriculture locale

D’autres progrès se feront dans la distribution alimentaire. Nous allons être amenés à plus manger des produits locaux.

L’importation et l’exportation des animaux, des fruits et légumes seront soumis à plusieurs restrictions. Cela va amener les agriculteurs et fermiers locaux à produire plus sans ressentir une compétition déloyale en provenance des pays qui subventionnent massivement leur agriculture.

Services aux aînés

Vu que ce virus affecte en particulier les personnes âgées, quiconque ouvrira une entreprise de soins aux aînés n’aura pas de problème à trouver des fonds et des clients.

Je vous invite à partager avec moi vos idées de progrès entrepreneurial pour faire face à cette crise de santé publique. Y a-t-il des candidats?