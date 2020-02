Les éditions franco-ontariennes Prise de parole jettent l’ancre dans les Maritimes

Prise de parole, maison d’édition emblématique de l’Ontario français, embauche une conseillère littéraire pour l’Atlantique, Sonya Malaborza, basée dans la région de Moncton.

L’entreprise sudburoise publie des auteurs acadiens depuis une vingtaine d’années.

Vers la fin des années 1990, Prise de parole a voulu combler le vide laissé par la fermeture des Éditions de l’Acadie et a commencé à publier des auteurs acadiens comme Herménégilde Chiasson, France Daigle, Rose Després, Pierre-André Doucet et Daniel H. Dugas.

«C’est important d’avoir une présence sur place», note le codirecteur général et directeur de la commercialisation, Stéphane Cormier.

«Il y a beaucoup d’évènements dans le monde littéraire. […] Le métier d’éditeur, c’est vraiment un métier de proximité quand même. On veut entretenir des liens avec le milieu, on veut rencontrer nos auteurs et, quand on est sur place, ça donne cette dimension humaine qui est vraiment au cœur de l’édition.»