Les demandeurs d’asile de plus en plus victimes de fraude au Canada

Au Canada, des fraudeurs de tous horizons ciblent de plus en plus les immigrants, notamment les demandeurs d’asile, en leur promettant visas ou emplois contre de l’argent.

Gouled Hassan, directeur général du Contact interculturel francophone de Sudbury (CIFS), en Ontario, est installé au Canada depuis une vingtaine d’années. À travers son travail, il accompagne des immigrants et des immigrantes qui souhaitent s’installer dans la région, dont des demandeurs d’asile.

Gouled Hassan observe depuis «5, 6 ans» une recrudescence de la fraude qui cible environ «un immigrant sur quatre», estime-t-il. Les victimes sont les immigrants temporaires au Canada, mais surtout les personnes qui demandent l’asile.Ces dernières sont régulièrement la cible de fraude en tous genres, en raison de leur situation souvent très précaire.

«Ils viennent avec les réserves [financières] de leur pays d’origine», avance-t-il. Le responsable rapporte que, rien que pour convertir de l’argent provenant de nombreux pays d’Afrique en dollars canadiens, «tu perds déjà beaucoup».

«À ça, tu ajoutes des gens qui te prennent 5000 ou 6000 dollars, ça détruit toutes les ressources que tu avais planifiées. Il n’y a vraiment pas de barrière pour les protéger, il n’y a pas de ressources pour les appuyer et ils se font vraiment avoir à plusieurs reprises», déplore-t-il.