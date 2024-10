Les candidatures pour Créateurs en série 2025 sont ouvertes

À l’heure où les budgets pour la production télévisuelle et la scénarisation se réduisent comme peau de chagrin, il existe un programme s’adressant également aux créateurs francophones en situation minoritaire qui n’a de cesse de se développer en augmentant l’enveloppe budgétaire qui va avec. Il s’agit du programme Créateurs en série initié par TV5 et Unis TV, et dont l’appel à candidatures touche à sa fin le 15 novembre.

Avec plus de 90 projets menés à terme et une centaine de prix internationaux raflés depuis sa création il y a 17 ans, le programme Créateurs en série demeure l’un des rares à offrir un financement à six chiffres pour les projets retenus des jeunes créateurs émergents, ainsi qu’une mise en ligne sur TV5Unis et une diffusion télévisuelle sur Unis TV.

Un budget multiplié par 10

S’adressant aux créateurs francophones de tout le pays, Créateurs en série a vu le budget alloué pour chaque projet de production passer de 40 000 $ lors de la création du programme à 400 000 $ depuis quatre ans.

«Cette évolution a été pensée dans l’intention de donner des chances réelles, tangibles et concrètes à des créateurs pour acquérir de l’expérience avec un soutien créatif, administratif et un appui financier pour des personnes en production et également en développement. En somme, notre mandat est de participer à la professionnalisation de la relève», développe Véronique Légaré, cheffe des contenus à TV5 Québec Canada.

Pas seulement une histoire d’argent

Par ailleurs, pour accompagner ce décuplement pécuniaire, les responsables du programme ont jugé bon de changer le nom de celui-ci, passant de FondTV5 à Créateurs en série. Et pour cause, à en croire Véronique Légaré, ce programme ne consiste pas seulement en un financement pur et dur.