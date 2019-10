Les Canadiens persévèrent et défont les Maple Leafs

Forts de leur 2 victoires consécutives depuis le début de la saison, les Maple Leafs étaient de retour à domicile samedi soir pour y recevoir la visite des Canadiens de Montréal. Les hommes de Claude Julien étaient quant à eux en quête d’une première victoire cette saison.

Plus tôt dans la journée, l’entraîneur Mike Babcock avait dit ceci à propos des Canadiens: «Ils sont très rapide vous savez, ils jouent bien. Ils ont un bon coach, ils savent comment jouer. Ils ont du bon leadership dans le vestiaire avec Shea Weber et Carey Price et ils vont bien jouer. Les 2 équipes vont être excitées ce soir. Un samedi soir, ca devrait être le fun.»

Montréal ouvre la marque

Les visiteurs ont été les premiers à s’inscrire au pointage lorsque le joueur originaire de Toronto Max Domi a trouvé le fond du filet. Premier but de la saison pour le fils de l’ancien dur à cuire des Maple Leafs, Tie Domi. 1-0 Montréal.

Toujours Auston Matthews

Les Maple Leafs ont nivelé la marque quelques instants plus tard lorsque le puissant tir d’Auston Matthews a trompé la vigilance de Carey Price. Un 4e buts en 3 matchs pour Matthews. Mentions d’aides pour Morgan Rielly et Cody Ceci sur la sequence. 1-1

Toronto prend l’avance

L’équipe locale a doublé son avance en fin de première période alors qu’Alexander Kerfoot a fait bouger les cordages. Premier but de la saison et premier but en tant que Maple Leafs pour celui qui a été acquis de l’Avalanche du Colorado dans la transaction qui a envoyée Nazem Kadri à Denver. 2-1 Leafs.