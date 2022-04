Les bosses du chameau sont remplies d’eau?

Au fur et à mesure qu’il puise dans ses réserves, ses bosses se «dégonflent» et il doit trouver quelque chose à se mettre sous la dent.

Notons que le dromadaire, avec son unique bosse, a la même capacité de stockage que le chameau.

Le chameau, champion de l’hydratation

Même si ses bosses ne le gardent pas hydraté, le chameau peut bel et bien passer une semaine sans boire. Deux mécanismes entrent en jeu pour lui permettre ce tour de force.

D’abord, ses globules rouges sont de forme ovale. Cette configuration particulière permet aux cellules sanguines de transporter l’oxygène à travers un sang plus épais — résultat de la déshydratation — et de circuler dans les petits vaisseaux sanguins malgré cette viscosité plus élevée.

Mais surtout, ces cellules en ovale ont la capacité d’absorber plus d’eau. Elles peuvent gonfler jusqu’à atteindre 240% de leur volume initial sans éclater. Alors que les cellules de la plupart des espèces animales ne peuvent gonfler que de 150%.