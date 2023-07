Les Blue Jays n’ont pas marqué un point contre les Red Sox

Un José Berrios en difficulté

Le lanceur partant des Blue Jays, José Berrios, a connu une soirée difficile. Malgré huit retraits sur prises et aucun but sur balles en six manches de travail, Berrios a concédé quatre points sur cinq coups sûrs.

Habituellement performant, il n’a pas réussi à contenir l’offensive des Red Sox, ce qui a eu un impact significatif sur le résultat du match.

Ensuite, les lanceurs de relève Trent Thornton et Mitch White sont venus tenter de contenir l’offensive des Red Sox. Malheureusement, ils ont tous deux accordé un point supplémentaire à leurs adversaires, creusant davantage l’écart au score.

Vers un rebond des Blue Jays?

Malgré cette défaite décevante de 5-0, les Blue Jays ne doivent pas perdre espoir. Ils ont encore de nombreuses opportunités de se racheter et de renverser la tendance.

Le deuxième match de la série se jouera ce samedi de la fête du Canada. Une victoire leur permettrait reprendre confiance en vue de la course aux séries éliminatoires.