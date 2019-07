Les bactéries ont leurs réseaux électriques

On les appelle Geobacter. D’une part, ces bactéries sont dotées d’un appendice, ou pilus qui, plutôt que de servir au déplacement, agit comme un fil électrique: il détecte l’oxyde de fer — la rouille — qu’il transforme ensuite en magnétite, qui sert d’énergie à la bactérie.

Prises de courant

Mais la vraie surprise, c’est que ce pilus permet aussi de se «brancher» sur d’autres bactéries — et de leur transférer d’autres électrons qui leur serviront à produire leurs propres réactions chimiques dont elles ont besoin pour leur propre survie.

Et c’est ainsi qu’on se retrouve, aux quatre coins du monde, avec un «réseau électrique microbien» dont les fonctions restent encore en bonne partie à découvrir.

Efficace et renouvelable

Une production d’électricité qui, fait remarquer dans le New York Times Derek Lovley, est de surcroît beaucoup plus efficace que la nôtre — et biodégradable, comme toute bonne bactérie qui se respecte…