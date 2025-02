Leonard Cohen: une voix qui sait émouvoir

Auteur-compositeur-interprète, musicien, poète, romancier et peintre, Leonard Cohen est né le 21 septembre 1934 à Montréal et décédé le 7 novembre 2016 à Los Angeles. María Isabel Sánchez Vegara raconte son parcours dans un album brillamment illustré par Agathe Bray-Bourret.

À la fin de l’album, on peut lire une note biographique où la chronologie l’emporte sur la poésie. On se limite à des dates et à des faits.

Heureusement, les quelques 25 pages illustrées et présentées pour un très jeune public (5 ans et plus) demeurent captivantes et soulèvent un vif intérêt.

Voir la beauté

L’album nous montre d’abord un petit garçon qui sait voir la beauté là où personne d’autre ne la remarque. «Qu’il s’agisse d’un oiseau sur un fil électrique ou d’une rose à la tige un peu longue, tout l’étonne et le ravit.»

Chaque jour, le jeune Leonard plonge dans ses bandes dessinées préférées. Le samedi, il se rend à la synagogue avec son père et écoute avec émerveillement les chants et les poèmes des temps anciens. «Ces différentes histoires le fascinent et lui donnent envie de trouver sa propre façon d’en raconter.»