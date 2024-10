L’efficacité du cannabis médical: ce qu’il faut savoir

L’utilisation du cannabis à des fins médicales est légale au Canada depuis 2001. Pourtant, plus de deux décennies plus tard, ses bénéfices restent difficiles à mesurer.

Ce n’est pas que l’on doute de la pertinence d’utiliser du cannabis. Au contraire, le recours au cannabis pour traiter des maladies ou soulager des symptômes est attesté depuis plus de 4000 ans, soulignaient en 2020 des chercheurs de l’Équateur dans une revue de la littérature sur le sujet.

Le cannabis a bel et bien été un médicament officiellement reconnu au 19e siècle, rappelaient en 2016 les auteurs d’un document produit par le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS).

Entre 1920 et 1950, le cannabis est toutefois devenu illégal dans plusieurs pays. Il a commencé à être partiellement autorisé pour usage médical aux États-Unis en 1978, puis en Irlande en 1998, en Israël en 1999 et au Canada en 2001. La France a dû attendre 2013.

Comment les cannabinoïdes agissent-ils?

Un plant de cannabis contient plus d’une centaine de substances appelées cannabinoïdes, dont les plus connues sont le THC et le CBD, expliquait en 2019 le Centre national pour la médecine complémentaire et intégrative des États-Unis. Le corps humain produit lui aussi ses propres cannabinoïdes. Ils ont toutefois une structure chimique différente du THC ou du CBD.