Des détaillants de cannabis ne veulent plus du givré

Or, Meech affirme qu’elle ne se sent pas en sécurité, camouflée derrière la devanture de la boutique, et qu’elle n’aime pas le sentiment d’isolement qu’elle ressent. «Je n’ai pas vécu d’incidents trop épeurants cette année, mais ça arrive, parfois, note-t-elle. Surtout le soir.»

Et elle n’est pas la seule à avoir partagé ces craintes.

Changements à venir?

La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) se penche d’ailleurs sur la question de la sécurité, a-t-elle fait savoir au Droit dans un courriel.

Jusqu’au 11 juillet, elle recueille des commentaires sur la visibilité du cannabis et des accessoires de cannabis depuis l’extérieur des magasins et sur les incitations pour les clients à acheter du cannabis.

«Afin de bénéficier du point de vue et de l’expertise des parties concernées, la CAJO dialogue régulièrement avec les principales parties prenantes lorsqu’elle envisage de modifier ses normes», nous a-t-on indiqué.