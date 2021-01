«L’alcootest du cannabis», c’est pour quand?

Et l’entreprise en démarrage SannTek Labs, en association avec l’Université de Waterloo, en Ontario, disait travailler en 2019 sur un test utilisant la nanotechnologie. Toute information sur un test de cannabis est toutefois disparue de son site web.

La recherche sur le cannabis est encore jeune

Il faut se rappeler que la recherche sur le cannabis et sur ses effets est assez jeune. Même si l’on sait que le THC peut ralentir le temps de réaction et la coordination, on ne peut pas établir clairement un seuil, comme c’est le cas avec l’alcool — en l’occurrence, combien de grammes par heure à consommer selon le poids ou le sexe.

C’est en partie pourquoi les études cliniques des futurs tests en sont toutes à leurs phases préliminaires. La technologie de l’Université de Pittsburgh n’a pour l’instant été testée qu’en laboratoire, à l’aide d’échantillons d’haleines.

Même si les résultats s’avéraient encourageants, avant d’aboutir dans les mains des forces de l’ordre, une telle technologie devrait être encore testée sur des centaines, voire des milliers de personnes.

Des chercheurs de l’Université de Californie à San Francisco ont publié un article en septembre 2019 décrivant les résultats d’une deuxième étude clinique, financée par Hound Labs. Or, cette étude n’avait été effectuée que sur 20 personnes, qui ont fumé une quantité variable de cannabis (la variété consommée n’a pas non plus été prise en compte).