Perquisitions et saisies en Ontario: le commerce du cannabis n’est pas toujours légal

La production illégale de cannabis continue de fleurir en Ontario et ce, même si la drogue douce a été légalisée par le gouvernement Trudeau en octobre 2018.

Selon la police, des producteurs autorisés exploitent la licence de Santé Canada qu’ils détiennent pour mener des opérations illégales.

Perquisitions et saisies

La police provinciale de l’Ontario (PPO) et plusieurs corps policiers locaux et régionaux membres de l’Équipe provinciale d’application des lois en matière de cannabis ont exécuté 152 perquisitions au cours des deux dernières années afin de s’attaquer à la production, à la vente et à la distribution illégale de la marijuana à travers la province.

Plus de 180 000 plantes de cannabis, des milliers de livres de pot séché, de dérivés du cannabis comestibles, d’autres drogues illicites, 3,2 millions $ ainsi que plus de 1,8 million de produits de la criminalité, comme des propriétés, des véhicules et des armes à feu, ont été saisis par les policiers lors des raids menés notamment dans d’immenses serres.