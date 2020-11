Démarrer sa propre microculture de cannabis biologique

Une bourse du Fonds de la relève agricole franco-ontarienne

Vincent Bédard est également lauréat cette année d’une bourse projet d’entreprise, d’une valeur de 6000 $, du Fonds de la relève agricole franco-ontarienne offerte par l’Union des cultivateurs franco-ontariens et la Fondation franco-ontarienne.

Au moment d’écrire ces lignes, Vincent estimait avoir sa première récolte au début novembre 2020. Ensuite, cet hiver, il poursuivra son travail grâce à une salle où il pourra faire pousser des plants afin d’en faire l’amélioration génétique, la préparation de semences et de plants pour l’année prochaine.

«Quand la température va être prête, on va pouvoir les transplanter dans les serres extérieures autour de mai l’an prochain», informe Vincent.

«Les gens sont plus ouverts»

«Plus on avance, plus on voit que les gens sont plus ouverts à la consommation de cannabis. Pas seulement les jeunes, mais les plus vieux aussi. On peut voir qu’on fait juste commencer à gratter la surface de ce que le cannabis peut apporter dans le côté médicinal.»

«La communauté a l’esprit un peu plus ouvert», affirme-t-il. «Souvent, je me fais interpeler dans la région par des gens qui m’arrêtent pour me féliciter de mon projet et ce que ça va apporter dans le domaine.»

Finalement, Vincent souhaite rappeler que, «que ça soit de l’alcool ou du cannabis, il est important de toujours consommer de façon responsable!»