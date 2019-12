Apprendre à cultiver du cannabis au collège: une réalité qui prend racine

Des programmes populaires

Les inscriptions, en cours, démontrent qu’il existe un intérêt réel chez les étudiants. Toutefois, pour Frédéric Thibault-Chabot, doyen en enseignement au collège La Cité, ce n’est pas forcément l’aspect cannabis qui intéresse particulièrement les étudiants.

«Ce sont des gens qui sont à la recherche d’un programme qui va leur montrer les bonnes compétences et non pas l’inverse. Ils ne cherchent pas à dire c’est ça que je veux apprendre dans mon programme. Non! C’est des gens qui connaissent peu le domaine et qui veulent se perfectionner.»

Sophie Maugeais dresse un portrait similaire de ses étudiants. «Le cours n’est quand même pas très exigeant. Ce n’est pas un cours universitaire. Mais ça prend quand même beaucoup d’étude et des étudiants avec un minimum de sérieux.»

«La plupart sont passionnés de la plante et d’autres, ce qui les intéresse, c’est d’avoir un emploi garanti par après.»

Les collèges se regroupent

Au début de novembre, un regroupement comprenant cinq collèges canadiens et l’organisme Collèges et instituts Canada ont fondé le Consortium des collèges canadiens pour le cannabis, qui a pour mission d’encadrer les programmes de culture du cannabis dans les établissements collégiaux.