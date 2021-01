Cannabis comestible : on cuisine à la maison

Avec le confinement, nous sommes prêts à tout pour nous tenir occupés. Nous cuisinons, nous jardinons et, bien sûr, nous nous offrons un petit verre de notre boisson préférée, question de passer le temps. Le cannabis fait aussi partie de nos vies depuis l’année 2018, et les produits comestibles à base de cannabis ont fait leur apparition en 2019.

Plus de 2 milliards $

Selon Statistique Canada, les ventes de cannabis à travers le pays ont atteint 2,03 milliards $ des mois de janvier à octobre 2020, et elles étaient en voie de se chiffrer à 2,61 milliards $ à la fin de décembre.

Elles ont augmenté au cours de neuf de ces dix mois, malgré des problèmes de chaine d’approvisionnement et une distribution plus lente dans les magasins à cause de la pandémie.

Après l’Ontario, le Québec a enregistré la deuxième plus importante hausse mensuelle des ventes avec 6,7%, et leur valeur atteignait 48 millions $ en octobre. Avec 53 magasins pour une population de 8,5 millions d’habitants, ce n’est pas si mal comme résultats.

Le marché illicite encore dynamique

Bien sûr, la majorité des consommateurs de cannabis l’inhalent. Mais puisque le corps humain n’a jamais été conçu pour inhaler de la drogue, certains se tournent vers les produits comestibles.