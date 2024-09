L’effet domino du Bentway

Il y avait plus de 250 bénévoles à t-shirts jaunes pour assurer toute la logistique.

Pour ceux qui, comme moi, se demandaient comment les bénévoles sauraient quand mettre les derniers dominos en place, deux mots: walkie-talkie. Il y avait une quinzaine de chefs de groupe armés de walkie-talkie. Chacun a avisé ses bénévoles du moment voulu pour tout mettre en place.

Quand le premier domino est tombé, chaque chef a relayé l’information au suivant dès que la chaîne tombait près d’eux.

Faits amusants

C’était la première fois que cet événement était organisé en Amérique du Nord!

La compagnie britannique commissionnée par The Bentway, Station House Opera, est établie à Londres depuis 1980. Connue pour des oeuvres de performances à grande échelle, elle a créé plus récemment des événements pour des espaces plus intimes en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.