L’eczéma des enfants causé par des allergies alimentaires?

Quel lien entre l’eczéma et les allergies alimentaires?

Selon ces derniers chercheurs, environ un enfant sur trois qui souffre d’eczéma modéré à sévère développera des allergies alimentaires. C’est plus que chez les enfants en général, où cette proportion est de seulement 4 à 10%.

Autrement dit, les allergies alimentaires sont plus fréquentes chez les enfants qui font de l’eczéma.

Des études indiquent aussi que les bébés qui souffrent d’eczéma avant l’âge de trois mois sont plus à risque d’être allergiques à des aliments à l’âge d’un an, selon Ki-Young Suh.

De plus, les enfants chez qui on détecte des anticorps contre certains allergènes alimentaires sont plus susceptibles de développer de l’eczéma tôt dans leur vie et celui-ci risque d’être plus sévère.

L’eczéma cause l’allergie?

Cependant, ces observations ne signifient pas que ce sont les allergies alimentaires qui causent l’eczéma.