Le Wolfpack de Toronto prêt pour les choses sérieuses

« L’objectif premier est de continuer sur nos 22 victoires consécutives. On espère n’en perdre aucune et continuer sur 24 victoires possibles. L’intensité a toujours été aussi présente (lors de cette semaine d’entraînement), tout le monde s’implique à 10 000% pas 100% mais 10 000. Il n’y a pas d’erreur à l’entraînement, tout le monde s’investit comme il faut. Il nous tarde d’être au match. »

En saison régulière, Toulouse demeure la seule équipe à avoir infligé une défaite aux champions. Malgré cela, le Wolfpack s’est rattrapé en battant à deux reprises les Français et fera figure de grand favori dans cette rencontre qui devrait tout de même être serrée.

« C’est spéciale pour nous (les Français) mais c’est aussi spécial pour eux (ses coéquipiers) car c’est un adversaire direct pour la montée. C’est vrai que je connais beaucoup de mes adversaires mais sur le terrain il n’y aura pas de quartier. Tout ce qui faudra c’est bien commencer le match et rester dedans tout au long », explique-t-il. « Je n’étais pas encore là quand ils ont perdu contre eux mais j’avais regardé le match. J’ai vu qu’on avait dominé en première mi-temps et qu’on s’était relâché en deuxième et fait prendre par surprise. Mais cette fois on est prêt, tout le monde est prêt et attend ce match avec impatience. »

« On se connait bien. Ils savent comment on joue et nous savons comment ils jouent », conclut-il. « Ça va se jouer sur l’envie et sur des petits détails. En défense, on devra faire les efforts sur le troisième qui vient en aide, mettre de l’envie comme on sait le faire et rester dans nos schémas de jeu. »