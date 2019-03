Le voile sur le scandale des religieuses violées se déchire

Jean-Pierre Dubé (Francopresse)

26 mars 2019 à 11h55 26 mars 2019 à 11h55

Jeunes novices et religieuses vouées à la chasteté et l’obéissance, elles sont livrées par leurs supérieures dans le lit de prêtres et d’évêques. Il n’y aurait pas de limites au péché des hommes de Dieu, jouissant d’une impunité totale de Rome et sur tous les continents.

Le scandale des sœurs agressées dans l’Église est public depuis la diffusion d’une enquête internationale dont une partie se déroule au Canada.

«Abusées, trahies, violées, détruites physiquement et psychologiquement, ces femmes ont enduré et endurent encore ce que les victimes de pédophilie, l’autre scandale de l’Église, ont dû affronter.»

Documentaire suisse

Cette présentation de la Radio Télévision Suisse du 28 février ouvre le documentaire sur les Esclaves sexuelles de l’Église, une coproduction de Dream Way et de la télé ARTE, réalisée par Éric Quintin, Marie-Pierre Raimbault et Élizabeth Drévillon.

L’émission nous transporte au Nouveau-Brunswick pour rencontrer la psychiatre Marie-Paul Ross, une religieuse septuagénaire qui dénonce depuis 40 ans les crimes sexuels de l’Église. Devant la caméra, elle s’entretient avec un de ses clients, un prêtre.

– Elle était comment, cette femme-là?

– Elle n’était certainement pas consentante. Elle disait qu’elle ne voulait pas, qu’elle n’était pas venue pour ça.

– Mais toi, t’as continué…

– Oui, c’est ça…

– Si une religieuse devient enceinte, qu’est-ce qui arrive?

– Ah ben là, tout peut arriver. Même le prêtre peut demander qu’elle soit avortée.

La pointe de l’iceberg



«J’ai dénoncé des crimes commis par le clergé, de la pédophilie, mais aussi avec des religieuses», explique Marie-Paul Ross dans une entrevue à Francopresse. «Ce que j’ai dévoilé, c’est une partie seulement de ce que je sais, et rien en comparaison à la réalité.»

Après des études avancées sur un modèle de traitement des victimes et des abuseurs, puis des missions en Amérique latine et en Corée du Sud, la psychiatre s’est consacrée à l’écriture de livres tout en ouvrant un cabinet de sexologie clinique à Dieppe (près de Moncton).

Ils prêchent, mais ils pèchent

«En faisant mon doctorat, j’ai essayé de comprendre la pathologie sexuelle. J’ai constaté une dissociation totale dans le cerveau des agresseurs. Ils sont capables de prêcher les valeurs humaines et le respect des femmes. Ce sont des discours qui séduisent. Mais les souffrances majeures qu’ils portent ne sont jamais réglées et jaillissent dans certaines circonstances.»

Le désordre atteint les hautes sphères de l’Église, selon sœur Marie-Paul. «Ma supérieure générale est allée à Rome pour rencontrer des évêques et parler des problèmes dans nos communautés. Pendant qu’elle était là, un cardinal a profité d’elle!»

Selon l’enquête, 80% des quelque 30 000 religieux à Rome sont des femmes, surtout des jeunes provenant de partout dans le monde dans le but de compléter leur formation.

Vœux de chasteté



Le documentaire de Quintin, Raimbault et Drévillon donne la parole à une ex-novice allemande nommée Doris. Elle raconte comment le superviseur dans le couvent où elle vivait en 2006 s’est comporté, après s’être invité dans sa chambre.

«Il a approché sa main et ouvert le bouton de mon habit. Ce n’était pas possible, c’était impensable qu’il fasse vraiment cela. J’ai pris sa main pour qu’il arrête. Je lui ai dit: ‘Vous n’avez pas le droit de faire ça.’ Et j’ai compris ce qui allait arriver, que je ne pouvais rien faire pour l’en empêcher.»

«Que l’on puisse me faire du mal, là n’est pas le problème. Mais qu’on puisse me priver de ma chasteté, cela m’était inconcevable. Il s’agissait d’un prêtre qui avait fait le même vœu que moi.»

Prostitution systémique

Les documentaristes ont également obtenu le témoignage d’une Congolaise, lors d’un séminaire tenu à Rome en 2015 sur la place de la femme dans l’Église.

Sœur Rita confiait à un journaliste les dessous de la prostitution systémique de religieuses africaines. Envoyées sans ressources dans la ville sainte, elles doivent recourir à l’aumône… et les «bienfaiteurs» ne manquent pas.

«Ils exploitent ton corps parce que tu n’as rien d’autre à donner. Tu dois vendre la marchandise que t’as. La partie que t’as donnée au Seigneur, ils la prennent pour faire du commerce.»

Difficile de dénoncer

Une autre victime, au Canada, explique à Marie-Paul Ross la difficulté de dénoncer son violeur. «Quand on aime l’Église», avoue Lucie, «c’est difficile de la dénoncer. Quand j’essayais d’en parler, de dire la vérité, personne n’écoutait.»

La sexologue souffre également d’un isolement lié au refus de son milieu d’entendre la vérité. «J’ai essayé d’en parler et ça m’a valu toute une guerre», confie-t-elle à Francopresse. «Plusieurs congrégations se sont tournées contre moi, des prêtres, des évêques, le Vatican aussi.»

«Ceux qui m’appuyaient sont demeurés silencieux. Il y a même des religieuses qui m’ont battue, physiquement. Ils disaient que je voulais détruire l’Église, que j’étais une démone.»

Beaucoup de sœurs ont avorté

Sœur Marie-Paul est tourmentée par des images imprimées dans son esprit. «J’ai rencontré des sœurs qui ont avorté. Elles sont souvent en dépression et malades. Certaines se sont suicidées.»

Elle évoque les secrets de femmes exposées à des déviations extrêmes. «On est dans l’ordre de cultes sataniques, dirigés par des prêtres et des évêques, des supérieures majeures. On est allé jusqu’à tuer des enfants de la rue.»

La religieuse s’est tournée vers un évêque de Montréal pour sonner l’alerte. «Mais j’étais incapable de lui dire. Alors lui-même m’a questionné: ‘Est-ce que les victimes ont dit telle ou telle chose’? J’ai dit oui. J’étais certaine qu’il allait penser que j’étais folle. Mais il m’a rassurée: ‘Croyez les victimes.’ Il a essayé de faire quelque chose, mais il s’est fait tasser.»

L’enquête s’est rendue en Afrique à la rencontre d’une religieuse nommée Constance. «Beaucoup de sœurs ont subi des abus. Les mères supérieures s’entendent avec les prêtres. Ils leur donnent de l’argent et on fait croire à la religieuse que c’est un travail pour leur congrégation. Mais quand la sœur arrive, elle se rend compte que c’est de la prostitution.»

Le 5e commandement

Apparaissent inévitablement les grossesses. «Personne ne s’intéresse à elles quand elles se retrouvent enceintes. Elles sont renvoyées et il n’y a pas d’assistance.» La plupart des 52 étudiantes inscrites à son université catholique auraient avorté avec la complicité d’un médecin local.

«Tu ne tueras pas» est pourtant le 5e commandement de Dieu. Terminer la vie d’un fœtus serait l’ultime péché et l’objet d’une guerre sainte de l’Église. Cela ne l’empêcherait pas de faciliter l’avortement, comme dans le cas de Rose, raconté par Constance.

«Ça va faire des problèmes, le prêtre a dit, je ne suis pas d’accord qu’on garde ça. Alors la supérieure a dit, on va l’enlever, ne t’en fais pas. Et pour elle (Rose), c’était une grossesse de 32 semaines, c’était un enfant vivant. Mais on lui a d’abord arrêté le cœur pour qu’elle puisse expulser.»

La duplicité de l’Église est évidente dans une homélie d’octobre 2018 du pape François. «Comment un acte qui supprime la vie innocente et sans défense dans son éclosion peut-il être thérapeutique, civil, ou simplement humain? Est-il juste de supprimer une vie pour résoudre un problème?»

Silence du pape



Le pape François est au courant du scandale. En avril 2018, l’équipe de production communiquait avec le Vatican pour l’informer de son initiative et proposait au pape une rencontre avec deux victimes dont les abus avaient fait l’objet d’enquêtes canoniques. Son but: une reconnaissance du vécu des religieuses.

Dans sa réponse, le Vatican s’est montré disposé à la rencontre, mais «dans l’intimité, sans la présence de notre caméra ni d’observateurs extérieurs», résume le producteur.

«D’un commun accord avec nos témoins, nous avons refusé de reléguer une fois de plus la parole des victimes au secret d’une audience privée et de contribuer au silence du Saint-Père sur la problématique des esclaves sexuelles.»

Le tabou, Marie-Paul Ross le connaît. «Je suis en Acadie, silencieuse. C’est incroyable la guerre cachée ici. Une souffrance incalculable, horrible, des religieuses profondément malades.»

«Il faut que l’Église s’ouvre»

Des solutions existent, selon elle. «Il faut dévoiler pour résoudre, dévoiler pour traiter. Il faut changer la formation des séminaristes, des religieux et des religieuses. Il faut que l’Église s’ouvre pour avoir les outils pour traiter, traiter, traiter.»

«Mais les évêques canadiens ne m’ont jamais consultée», conclut-elle, «on m’a toujours fermé la porte. Ils parlent dans le vide.»

Le président de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), Lionel Gendron, n’a pas voulu commenter sur l’enquête, selon la relationniste Lisa Gall. «Cette question est à l’ordre du jour de la prochaine réunion entre la CECC et la Conférence religieuse canadienne en juin 2019.»