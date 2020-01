Le tourisme expérientiel gagne en popularité au Témiskamingue

Nicole Guertin et Jocelyn Blais ont trouvé une niche fort intéressante lorsqu’ils ont commencé à s’intéresser au tourisme expérientiel. Ils partageront désormais le savoir acquis avec des entrepreneurs francophones du Témiskamingue ontarien, via des formations et ateliers financés par le gouvernement provincial.

«Après avoir proposé aux touristes nos activités de présentations historiques et de ponton ou de kayak sur le lac Témiscamingue, on s’est vite rendu compte que ce n’était pas assez. Il fallait augmenter les expériences à leur offrir», constate Nicole Guertin, copropriétaire de l’auberge Les Suites des Présidents à Haileybury.

50 000 $ du PAFO

Pour offrir des formations en français sur le tourisme expérientiel dans le Témiskamingue, l’entreprise a obtenu 50 000 $ du Programme d’appui à la francophonie ontarienne (PAFO) du ministère des Affaires francophones de l’Ontario.

D’autres partenaires s’associent au projet à la hauteur de 50 000 $: le centre culturel Artem, l’association touristique Northeastern Ontario Tourism, les Entreprises Témiskaming et la municipalité de Temiskaming Shores.

Cette dernière ajoute 10 000 $ au projet, y voyant un outil de développement de la communauté. «Le tourisme expérientiel devrait attirer plus de gens et sera disponible à toutes les autres formes d’hébergement», estime James Frank, agent de développement à Temiskaming Shores.